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        Bitlis'te termal özellikli dronla takip edilen araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde termal özellikli dronla takip edilen hafif ticari araçta Afganistan uyruklu 10 düzensiz yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:06
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        Bitlis'te termal özellikli dronla takip edilen araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde termal özellikli dronla takip edilen hafif ticari araçta Afganistan uyruklu 10 düzensiz yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, termal özellikli dronla takip edilen araçta Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan S.A. ve A.K. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, göçmenler ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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