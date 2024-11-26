Bitlis'te termal özellikli dronla takip edilen araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda, termal özellikli dronla takip edilen araçta Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan S.A. ve A.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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