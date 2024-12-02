Bitlis'te yatağa bağımlı genç kız, resim tutkusuyla hayata bağlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki bedensel engelli Zehra Gelmez, resim yaparak hayata tutunuyor.

İlçeye bağlı Otluyazı köyünde yaşayan Gelmez, 5 yıl önce yaşadığı kas rahatsızlığı nedeniyle yürüme yetisini kaybetti.

Bir süre sonra nefes alma güçlüğü de çekmeye başlayan ve solunum cihazıyla yatağa bağımlı olarak hayatını sürdüren Gelmez, resim çizmeye merak saldı.

Kızının yetenekli olduğunu belirten Demir, "Bu sene çok güzel resimler çizdi. Öğretmenleri de çok beğendi. Sergi için resim istediler ve o da resim yaparak sergiye gönderdi. Kızım yürüme engelli. Kemik erimesinden dolayı yürüme yetisini kaybetti. Bizim ve hocaların desteğiyle resim yapıyor." dedi.

Angay ise Zehra'nın resim yapma yeteneğini öğrendikten sonra fırsat buldukça onu ziyaret ettiğini dile getirerek, "İmkanlar dahilinde ona kalem, boya ve diğer malzemeler konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kızımızın çok güzel bir yeteneği var. Duyguları yansıtmanın en güzel yolu sanattır. Kızımız da bu sanatın terapi yönüyle hayata bağlanmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek oluyoruz." diye konuştu.