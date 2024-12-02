Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te yatağa bağımlı genç kız, resim tutkusuyla hayata bağlandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki bedensel engelli Zehra Gelmez, resim yaparak hayata tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te yatağa bağımlı genç kız, resim tutkusuyla hayata bağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki bedensel engelli Zehra Gelmez, resim yaparak hayata tutunuyor.

        İlçeye bağlı Otluyazı köyünde yaşayan Gelmez, 5 yıl önce yaşadığı kas rahatsızlığı nedeniyle yürüme yetisini kaybetti.

        Bir süre sonra nefes alma güçlüğü de çekmeye başlayan ve solunum cihazıyla yatağa bağımlı olarak hayatını sürdüren Gelmez, resim çizmeye merak saldı.

        Zamanla el becerisini geliştiren Gelmez, görsel sanatlar öğretmeni Ercan Angay'ın da desteğiyle resim çizmeye başladı.

        Çizdiği resimlerin ilçe merkezinde açılan sergide yer almasıyla büyük mutluluk yaşayan Gelmez, resim alanında kendini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

        Anne Nesihat Demir, kızının resim yaparak moral bulduğunu ve bu şekilde hayata tutunduğunu söyledi.

        Kızının yetenekli olduğunu belirten Demir, "Bu sene çok güzel resimler çizdi. Öğretmenleri de çok beğendi. Sergi için resim istediler ve o da resim yaparak sergiye gönderdi. Kızım yürüme engelli. Kemik erimesinden dolayı yürüme yetisini kaybetti. Bizim ve hocaların desteğiyle resim yapıyor." dedi.

        Angay ise Zehra'nın resim yapma yeteneğini öğrendikten sonra fırsat buldukça onu ziyaret ettiğini dile getirerek, "İmkanlar dahilinde ona kalem, boya ve diğer malzemeler konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kızımızın çok güzel bir yeteneği var. Duyguları yansıtmanın en güzel yolu sanattır. Kızımız da bu sanatın terapi yönüyle hayata bağlanmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek oluyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı

        Benzer Haberler

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Adilcevaz'da ilk 'doğal gaz' meşalesi yakıldı
        Adilcevaz'da ilk 'doğal gaz' meşalesi yakıldı
        Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi
        Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi
        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı
        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı
        Bitlisli kardeşler, ceviz ağacını sanat eserine dönüştürüyor
        Bitlisli kardeşler, ceviz ağacını sanat eserine dönüştürüyor
        Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı
        Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı