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        GÜNCELLEME - Bitlis'te 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:09
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        GÜNCELLEME - Bitlis'te 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

        Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        20 aracın karıştığı kazada 33 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yolun trafiğe kapatıldığı bölgede kazaya karışan araçların kaldırılmasına başlandı.

        Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

        - "Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması"

        Vali Ahmet Karakaya da kaza yerinde incelemelerde bulundu, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde yaralıları ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş ve hastane başhekimlerinden yaralıların durumu ile ilgili bilgi alan Karakaya, zincirleme trafik kazasına yaklaşık 20 aracın karıştığını değerlendirdiklerini söyledi.

        Kazada 33 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Yaralılarımızın büyük bir kısmı ayakta tedavi olacak şekilde. Diğerleri de hafif yaralı. Yaralılarımızın Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Birçoğunun taburcu işlemleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarımız gerekli ilgiyi gösteriyor. Kazayla ilgili soruşturma emniyet ve jandarma birimlerimizce yürütülüyor. İlimize geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Kazaların tekrar olmaması için tedbirlerimizi daha da artıracağız."

        Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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