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        Bitlis'te Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

        Bitlis'te Yeşilsırt Köyü İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:25
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        Bitlis'te Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
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        Bitlis'te Yeşilsırt Köyü İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.

        Okulda görevli öğretmen Seda Yaman, Yerli Malı Haftası dolayısıyla sınıfta etkinlik düzenledi.

        Öğrencileriyle mantı açan Yaman, onlara Yerli Malı Haftası'nın önemini anlattı.

        Yaman, amacının öğrencilere yöresel yemekleri tanıtmak olduğunu söyledi.

        Etkinliğin eğlenceli geçtiğini belirten Yaman, "Kayseri'nin lezzeti olan mantıyı çocuklara tanıtıp tattırmak istedim. Mantıyı çocuklarla hazırlamak istedim. Çocuklar heyecanla hamuru açtılar. Hamuru kestikten sonra da mantı hazırladık. Çocuklar mutlu oldu." dedi.

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        Galeri

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