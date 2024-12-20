Bitlis'te Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Etkinliğin eğlenceli geçtiğini belirten Yaman, "Kayseri'nin lezzeti olan mantıyı çocuklara tanıtıp tattırmak istedim. Mantıyı çocuklarla hazırlamak istedim. Çocuklar heyecanla hamuru açtılar. Hamuru kestikten sonra da mantı hazırladık. Çocuklar mutlu oldu." dedi.

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