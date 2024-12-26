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        Tatvan Devlet Hastanesi'nde günlük hasta bakma sayısı artırılacak

        Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde göz ve kulak burun boğaz doktorlarının hasta bakma sayısı artırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:02
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        Tatvan Devlet Hastanesi'nde günlük hasta bakma sayısı artırılacak
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        Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde göz ve kulak burun boğaz doktorlarının hasta bakma sayısı artırılacak.

        Bitlis Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş başkanlığında, il genelinde görev yapan göz ve kulak burun boğaz doktorlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

        1 Ocak itibarıyla Tatvan Devlet Hastanesi'nde MHRS üzerinden bekleyen hastalar için göz polikliniğinde günlük 50, kulak burun boğaz bölümünde ise günlük 30 hasta kapasitesine ulaşılabilmesi için ek düzenlemeler yapıldı ve hekimlerle anlaşma sağlandı.

        Sağlık hizmetleri etkinliğini artırmak ve vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Güzeltaş, şöyle konuştu:

        "Bu iyileştirmelerle sağlık alanındaki kaliteyi artıracak ve halkımızın sağlığı için yapılan bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Düzenlemelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, ilimiz adına sundukları değerli hizmetleri takdir ettiğimizi vurgulamak isteriz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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