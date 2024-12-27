Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Kavakbaşı beldesi kara yolunun 10. kilometresinde, kar ve tipi nedeniyle kayan iki araçtaki 30 kişi mahsur kaldı.

Bitlis merkez ve ilçelerinde dün geceden bu yana aralıklarla yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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