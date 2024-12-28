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        Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, 345 yerleşim biriminin yolunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:59
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        Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, 345 yerleşim biriminin yolunu açtı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 270 araç ve 618 personelle yollarda kar temizleme çalışması yürütülüyor.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 420 yerleşim biriminin yolundan 280'inin yolunu açan ekipler, kalan 140 yolda da çalışmalarına devam ediyor.

        - Bitlis'te 65 köy yolu açıldı

        Bitlis'te de Valiliğin koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

        İl genelinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 71 iş makinası ve 75 personelle karla mücadele çalışması yapılıyor.

        Sabahtan bu yana yoğun kar nedeniyle kapanan 165 köy yolundan 65'ini açan ekipler, diğer yolları da açmaya çalışıyor.

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        Galeri
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