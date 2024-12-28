Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, 345 yerleşim biriminin yolunu açtı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 270 araç ve 618 personelle yollarda kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 420 yerleşim biriminin yolundan 280'inin yolunu açan ekipler, kalan 140 yolda da çalışmalarına devam ediyor.