Bitlisli karateci Erdil, kendisini yetiştiren hocası gibi antrenör olmak istiyor

Bitlis'te karate antrenörü ve Milli Takım Teknik Kurul Üyesi Ayşe Meryem Yazar'ın yetiştirdiği ilk sporcularından Reyhan Rumeysa Erdil, hocası gibi antrenör olmak istiyor.

Babası sayesinde karateye başlayan ve hedeflerine ulaşmak için çaba gösteren Erdil, bölge yarışmasında ilk kez Bitlis'i karatede genç kızlar kategorisinde temsil ederek ikinci oldu.

Katıldığı bölge yarışmasında ikincilik elde eden Erdil, "Hocam gibi antrenör olmak istiyorum. Ayşe hoca Bitlis'in ilk kadın karate antrenörü. İlerde ondan bayrağı devralıp bu işi devam ettirmek istiyorum. Maçlara gidiyoruz. Arkadaşlarımla yarışmalara hazırlanıyoruz." dedi.

Erdil, Bitlis'i okullar arası ve bölge turnuvalarında temsil eden ilk kadın sporcu olduğunu söyledi.

Kendisini yetiştiren hocası Yazar gibi antrenör olmayı hedefleyen Erdil, yeni şampiyonalar için de antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenörlük sınavlarına da hazırlandığını anlatan Erdil, "Burada çok fazla yetenekli sporcu var. Yaşadığımız yer dolayısıyla bu kişiler çok ön plana çıkamasalar da ilerde hepsini iyi bir yerde görmek istiyorum. Bu yoldaki destekçilerime çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Antrenör Yazar da Bitlis'e ilk geldiğinde 7 sporcuyla işe başladığını, şimdi çok fazla öğrencisinin olduğunu dile getirdi.