Bitlisli karateci Erdil, kendisini yetiştiren hocası gibi antrenör olmak istiyor
Bitlis'te karate antrenörü ve Milli Takım Teknik Kurul Üyesi Ayşe Meryem Yazar'ın yetiştirdiği ilk sporcularından Reyhan Rumeysa Erdil, hocası gibi antrenör olmak istiyor.
Bitlis'te karate antrenörü ve Milli Takım Teknik Kurul Üyesi Ayşe Meryem Yazar'ın yetiştirdiği ilk sporcularından Reyhan Rumeysa Erdil, hocası gibi antrenör olmak istiyor.
Babası sayesinde karateye başlayan ve hedeflerine ulaşmak için çaba gösteren Erdil, bölge yarışmasında ilk kez Bitlis'i karatede genç kızlar kategorisinde temsil ederek ikinci oldu.
Kendisini yetiştiren hocası Yazar gibi antrenör olmayı hedefleyen Erdil, yeni şampiyonalar için de antrenmanlarını sürdürüyor.
Erdil, Bitlis'i okullar arası ve bölge turnuvalarında temsil eden ilk kadın sporcu olduğunu söyledi.
Katıldığı bölge yarışmasında ikincilik elde eden Erdil, "Hocam gibi antrenör olmak istiyorum. Ayşe hoca Bitlis'in ilk kadın karate antrenörü. İlerde ondan bayrağı devralıp bu işi devam ettirmek istiyorum. Maçlara gidiyoruz. Arkadaşlarımla yarışmalara hazırlanıyoruz." dedi.
Antrenörlük sınavlarına da hazırlandığını anlatan Erdil, "Burada çok fazla yetenekli sporcu var. Yaşadığımız yer dolayısıyla bu kişiler çok ön plana çıkamasalar da ilerde hepsini iyi bir yerde görmek istiyorum. Bu yoldaki destekçilerime çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Antrenör Yazar da Bitlis'e ilk geldiğinde 7 sporcuyla işe başladığını, şimdi çok fazla öğrencisinin olduğunu dile getirdi.
Kentte yeni antrenörlerin olmasını istediğini dile getiren Yazar, şunları kaydetti:
"Reyhan, yetiştirdiğim ilk sporculardan biri ve bu işe ciddi anlamda gönül verdi. Fiziki koşulların zorluğuna rağmen bu işi ilerletti. Reyhan, Bitlis'i resmi müsabakada temsil eden, bölge maçında da final görüp ikincilik madalyası alan ve bir ilke imza atarak karatede Bitlis'i ulusal arenada temsil eden ilk sporcumuz. Bu nedenle çok mutluyum. Çalışmaları da umut verici. Kendisi bu yolda ilerlemek istiyor. Elimden geldiğince ona her türlü desteği sunuyorum."
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