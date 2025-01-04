Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Adilcevaz
Hakemler:Recep Karakoç, Fatih Yayla
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet (Burak Mert)
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç)
Setler: 17-25, 20-25, 16-25
Süre: 81 dakika
BİTLİS
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