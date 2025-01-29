Yanan otelden 26 kişinin kurtulmasını sağladılar

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangından kurtulan Bitlisli kayak eğitmenleri, otelin etrafındaki sundurmalara çıkarak mahsur kalan 26 kişinin kurtarılmasına yardım etti.

Kartalkaya'da 10 yıldır kayak eğitmenliği yapan Mazlum Özgeç ve İrem Yıldız, yangın sırasında kayak eğitmenleriyle kaldıkları Grand Kartal Otel'in ikinci katından dışarı çıkmayı başardı.

Otelin etrafındaki sundurmalara çıkarak otelde mahsur kalan 26 kişinin merdivenle kurtarılmasına yardım eden Özgeç ve Yıldız, yangın esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

- "Otelin her yerini biliyoruz"

Uyandıklarında otelin her yerinin dumanla kaplandığını belirten Özgeç, şunları söyledi:

"10 yıldır orada çalıştığımız için otelin her yerini biliyoruz. Buna rağmen kendimizi dışarıya zor attık. Otelde çalışan bir kadın personel bizi uyandırdı. Kaldığımız kat duman altındaydı. O personel sayesinde hayattayız. Uyandığımızda 'Yardım edin, bizi kurtarın' diye insanlar bağırıyordu. Saat 04.30 gibi ilk itfaiye ekibi geldi. Bunlar yetersiz kaldı. Çünkü yetişmiyordu. Onlar muhtemelen söndürme amaçlı gelmişti, kurtarmaya değil. Onlar da böyle olduğunu bilmiyordu."

- "Oradaki atmosfer anlatılacak gibi değil"

Yangından kurtulmak isteyen bazı kişilerin çarşaf sarkıtarak inmeye çalıştığını bazılarının da pencerelerden atladığını belirten Özgeç, şunları kaydetti:

"Binanın girişindeki sundurmaya çıkarak bir odadan 12 kişiyi merdivenle indirdik. Ardından başka bir sundurmaya çıkarak oradan da 8 kişiyi indirdik. Sonra başka bir sundurmada 6 kişiyi indirdik. Binanın giriş kısmından bahsediyorum. Üst katlara hiçbir şekilde müdahale edemedik. AFAD, UMKE ve diğer ekipler oradaydı. Çalışma yürüten ekipler bizi tahliye etti. Çünkü patlama riski de vardı. Karşı otelde kaldık."

Kartalkaya'da uzun süredir çalıştıkları için otelin her tarafını bildiklerini vurgulayan Özgeç, şöyle devam etti: