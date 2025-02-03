Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

        Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırlarında yer alan gölün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.

        Bazı teknelerin de buz tabakasının arasında kaldığı gözlenen göl, dronla görüntülendi.

        Göle gelen doğasever ve fotoğraf tutkunları, buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.

        Doğasever Ahmet Yamlı, gölün önceki yıllara göre daha geç donduğunu belirterek, "Biz de göl üzerinde yürüdük ve fotoğraf çektik. Bu güzel manzarayı görüntüledik. Heyecan verici bir deneyim oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı

        Benzer Haberler

        Otomobilin yakıt deposundan 3 kilo metamfetamin çıktı
        Otomobilin yakıt deposundan 3 kilo metamfetamin çıktı
        Bitlis'te otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu
        Bitlis'te otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu
        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        Muaythai ile kick boksta başarılarıyla öne çıkan kız kardeşlerin hedefi yen...
        Muaythai ile kick boksta başarılarıyla öne çıkan kız kardeşlerin hedefi yen...
        Bitlis'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te ayakkabı tabanına gizlenmiş 500 gram eroin ele geçirildi
        Bitlis'te ayakkabı tabanına gizlenmiş 500 gram eroin ele geçirildi