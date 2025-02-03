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        Şehit ve gazi yakını öğrenciler Ahlat'a geldi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Programı" kapsamında, 15 ilden şehit ve gazi yakını öğrenciler Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:22
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        Şehit ve gazi yakını öğrenciler Ahlat'a geldi
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Programı" kapsamında, 15 ilden şehit ve gazi yakını öğrenciler Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin tarihteki öneminin anlatılması, kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincininn aşılanması amacıyla uygulanan proje çerçevesinde ilçeye gelen öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa katıldı.

        Kaymakamı Batuhan Bingöl, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

        Programa, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün katıldı.

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        Galeri

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