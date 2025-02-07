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        Bitlis merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Bitlis, Van ve Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:12
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        Bitlis merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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        Bitlis, Van ve Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, yüksek maaş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorlayan çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, çete üyelerinin internet üzerinden verdikleri yüksek maaşlı iş ilanıyla ağlarına düşürdükleri kadınları Bitlis'e getirdikleri belirlendi.

        Kadınları silah tehdidiyle fuhşa zorladıkları, uyuşturucu kullandırdıkları ve uyuşturucu sevkiyatında kurye olarak kullandıkları da tespit edilen çete üyelerine yönelik Bitlis, Van ve Antalya'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        9 şüphelinin gözaltına alındığı, 12 kadının kurtarıldığı operasyonda, tabanca ve tabancaya ait 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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