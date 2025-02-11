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        Güroymak'ta öğrenciler eTwinning projesi ile dijital becerilerini geliştiriyor

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler, "Yapay Zeka ile Başlıyoruz eTwinning Projesi" ile dijital becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:48
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        Güroymak'ta öğrenciler eTwinning projesi ile dijital becerilerini geliştiriyor
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler, "Yapay Zeka ile Başlıyoruz eTwinning Projesi" ile dijital becerilerini geliştiriyor.

        Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulu, bazı okullar tarafından ortak yürütülen projenin paydaşları arasında yer alıyor.

        Türkçe öğretmeni Zeynep Saraçoğlu ve matematik öğretmeni Osman Öztürk'ün yürütücülüğünü yaptığı proje ile öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine imkan sunuluyor.

        Proje sayesinde yapay zeka araçlarını aktif kullanarak teknolojiyi yaratıcı bir şekilde deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler, çalışmalarını projeyi uygulayan diğer okullarla paylaşarak bilgi alışverişinde bulunuyor.

        Okul Müdürü Fatih Kızılkaya, öğrencilerinin yapay zeka gibi önemli bir alanda uluslararası projelerde yer aldığını belirtti.

        Kızılkaya, bu tür çalışmaların onların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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