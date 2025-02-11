Güroymak'ta öğrenciler eTwinning projesi ile dijital becerilerini geliştiriyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler, "Yapay Zeka ile Başlıyoruz eTwinning Projesi" ile dijital becerilerini geliştiriyor.

Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulu, bazı okullar tarafından ortak yürütülen projenin paydaşları arasında yer alıyor.

Türkçe öğretmeni Zeynep Saraçoğlu ve matematik öğretmeni Osman Öztürk'ün yürütücülüğünü yaptığı proje ile öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine imkan sunuluyor.

Proje sayesinde yapay zeka araçlarını aktif kullanarak teknolojiyi yaratıcı bir şekilde deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler, çalışmalarını projeyi uygulayan diğer okullarla paylaşarak bilgi alışverişinde bulunuyor.

Okul Müdürü Fatih Kızılkaya, öğrencilerinin yapay zeka gibi önemli bir alanda uluslararası projelerde yer aldığını belirtti.

Kızılkaya, bu tür çalışmaların onların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladığını aktardı.