Bitlis'te kar etkili oldu
Bitlis'te aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Bitlis'te aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle vatandaş ve sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve trafik ekipleri ulaşımın güvenli sağlanması için çalışma yürüttü.
Yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları başlatıldı.
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