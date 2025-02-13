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        Bitlis'te kar etkili oldu

        Bitlis'te aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:37
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        Bitlis'te kar etkili oldu
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        Bitlis'te aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte günlerdir etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar nedeniyle vatandaş ve sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve trafik ekipleri ulaşımın güvenli sağlanması için çalışma yürüttü.

        Yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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