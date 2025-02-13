Bitlis'te kar etkili oldu

Kar nedeniyle vatandaş ve sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve trafik ekipleri ulaşımın güvenli sağlanması için çalışma yürüttü.

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