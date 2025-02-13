Bitlis'te kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle 14 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.