Bitlis Belediyesi, Halep'teki ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yaptı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Belediyesi kışın üşümemeleri için İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesince yürütülen çalışma kapsamında Halep'teki ihtiyaç sahibi ailelere kömür gönderdi.​​​​​​​

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