Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Belediyesi, Halep'teki ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yaptı

        Bitlis Belediyesi, ülkelerine dönen Suriyelilere destek amacıyla kömür yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:47 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Belediyesi, Halep'teki ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yaptı
        ABONE OL

        Bitlis Belediyesi, ülkelerine dönen Suriyelilere destek amacıyla kömür yardımında bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Belediyesi kışın üşümemeleri için İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesince yürütülen çalışma kapsamında Halep'teki ihtiyaç sahibi ailelere kömür gönderdi.​​​​​​​

        Halep'e gönderilen kömürler, İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi ekiplerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Haleplilerin zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu dayanışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te meme kanseri kadın ile bedensel engelli eşi sevgileriyle hayata t...
        Bitlis'te meme kanseri kadın ile bedensel engelli eşi sevgileriyle hayata t...
        Bitlis'te 219 köy yolu kardan kapalı
        Bitlis'te 219 köy yolu kardan kapalı
        Bitlis'te kar etkili oldu (2)
        Bitlis'te kar etkili oldu (2)
        Bitlis'te kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Bitlis'te kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali yapıldı
        Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali yapıldı