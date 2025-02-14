Bitlis Belediyesi, Halep'teki ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yaptı
Bitlis Belediyesi, ülkelerine dönen Suriyelilere destek amacıyla kömür yardımında bulundu.
Bitlis Belediyesi, ülkelerine dönen Suriyelilere destek amacıyla kömür yardımında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Belediyesi kışın üşümemeleri için İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesince yürütülen çalışma kapsamında Halep'teki ihtiyaç sahibi ailelere kömür gönderdi.
Halep'e gönderilen kömürler, İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi ekiplerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Haleplilerin zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu dayanışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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