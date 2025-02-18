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        Bitlis merkezli operasyonda sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli operasyonda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:24
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        Bitlis merkezli operasyonda sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis merkezli operasyonda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu, ikinci el eşya satılan internet sitesine ucuz ev eşyası ilanı verip sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi.

        Bunun üzerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 11 sim kart, çok sayıda hesap kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

        Operasyonla 68 dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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