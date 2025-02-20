Bitlis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bitlis merkez ve Ahlat ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İl merkezinde etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerliyor.

Ahlat ilçesi de aralıklarla etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar da kartopu oynayarak eğlendi.

Güroymak ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açık tutulması için ana arterlerde ve caddelerde çalışmalar yürüttü.

- Muş

Muş'ta da etkili olan yağışların ardından bir esnafın, işyerinin önüne yaptığı yaklaşık 2,5 metre boyundaki kardan adam ilgi gördü.

Kardan adamı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Esnaf Mehmetcan Tuncer, uzun süredir kar yağmasını beklediklerini belirterek, "Karın yağmasıyla kardan adam yapmaya karar verdik. 3 saatlik çalışmayla kardan adamı yaptık. Görenler fotoğraf çekiyor. Karın keyfini bu şekilde çıkarıyoruz." dedi.