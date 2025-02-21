Bitlis Valisi Karakaya'dan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan ekiplere tatlı ikram etti.

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla süren kar nedeniyle kent genelinde kapanan 306 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Vali Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile merkeze bağlı Değirmenaltı köyü ve Güroymak ilçesi Yazıkonak köyü yolunda çalışan ekipleri ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan, karla mücadelede görevli personele tatlı ikram eden Karakaya, mahallelerin, köylerin ve ana caddelerin kardan temizlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yollarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Kar yağışı önceki gün başladı. Mahalle aralarında belediye ekiplerimiz çalışıyor. Sahada arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedik. İki günde 50 santimetrenin üzerinde kar yağdı. Kırsal bölgelerde ise daha fazla. Bu çerçevede 10 şantiyemizde 70 iş makinesi ve 100 civarında personelimizle sahada olacağız. Pazartesi gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Kar yağışının durumuna göre vatandaşımızın ulaşımını sağlayacağız."

Daha sonra yollarda tuzlama çalışması yapan Karayolları ekiplerini ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğini ziyaret eden Karakaya, "Yolda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olma konusunda devletimizin eli, kolu oluyorsunuz. Hem sizlerin hem de Karayolları ekiplerinin çalışmaları çok kıymetlidir." dedi.