"Beyaz esaretle" yaklaşık 40 yıldır mücadele ediyor

BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis İl Özel İdaresinde görevli iş makinesi operatörü Nail Aşit, yaklaşık 40 yıldır zorlu kış şartlarında köy yollarını ulaşıma açıyor.

Türkiye'nin en çok kar yağan şehirleri arasında ilk sıralarda yer alan Bitlis'te, İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü kentte, 3 çocuk babası 57 yaşındaki Nail Aşit de karlı köy yollarını açmak için İl Özel İdaresindeki mesai arkadaşlarıyla görev alıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü, kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği kırsalda özverili şekilde çalışan Aşit, kapanan köy yollarını açarak vatandaşların yardımına koşuyor.

Her sabah erkenden iş makinesinin başına geçen Aşit, aracın bakım ve onarımını yaptıktan sonra kar esareti altındaki köylere ulaşımı sağlamak için mesaiye başlıyor.

Zaman zaman kar ve tipiye rağmen zorlu şartlarda karla mücadele eden Aşit, sorumluluğundaki 79 köy ve 35 mezra yolunu ulaşıma açıyor.

- "Çığ tehlikesiyle mücadele ediyoruz"

Aşit, AA muhabirine, 1988'de greyder operatörü olarak göreve başladığı karla mücadele ekibinde 10 yıldır da şantiye şefi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır karla mücadele ettiğini belirten Aşit, "Kışın gecemizi gündüzümüze katarak mesai arkadaşlarımla çalışıyoruz. Yaşadığımız yer çok zorlu bir coğrafya. Çok kar almakta. Karla mücadele gerçekten büyük özveri ve maharet isteyen bir iş. Bu işte ekip, çok önemli." dedi.

Aşit, kışın yolları açık tutmak için seferber olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızdan uzak, dağın başında çığ tehlikesiyle mücadele ediyoruz. Karla mücadele zor bir iş. Her yer bembeyaz, bazen yolun izini bulamıyoruz. Fakat mesai arkadaşlarımızın büyük maharetleriyle şimdiye kadar çok şükür kazasız, belasız atlattık. Hayatımızın büyük bir bölümünü karla mücadeleye adadık. Bir köye gittiğimizde köy halkının bizi karşılaması en büyük gurur kaynağımız. Helalinden kazanıp çoluk çocuğumuza yediriyoruz. Diğer bölgelerde de karla mücadele eden arkadaşlar bizi anlayacaktır."