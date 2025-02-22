Bitlis'te yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti

Bitlis'te etkili olan kardan dolayı araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 3 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şehir merkezinde ulaşımın aksamaması ve halkın güvenle yolculuk yapması için çalışma yürüten jandarma ekipleri, kırsal bölgelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülere yardımcı oldu.

Kara saplanan araçları iterek yola devam etmelerini sağlayan ekipler, soğuk hava nedeniyle üşüyen vatandaşlara çay ikram etti.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri de ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.