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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:02
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Adilcevaz

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

        TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz , Nikola Gjorgiev, Bojic, Enes Atlı, Velazquez, (Alparslan Koç, Berke Eray Yetkin, Burak Mert, Kadir Bircan, Yusuf Eken)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales, Kemal Kayhan (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat)

        Setler: 25-21, 22-25, 19-25, 21-25

        Süre: 130 dakika

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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