Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Adilcevaz
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz , Nikola Gjorgiev, Bojic, Enes Atlı, Velazquez, (Alparslan Koç, Berke Eray Yetkin, Burak Mert, Kadir Bircan, Yusuf Eken)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales, Kemal Kayhan (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat)
Setler: 25-21, 22-25, 19-25, 21-25
Süre: 130 dakika
BİTLİS
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