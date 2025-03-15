Bitlis ve Muş'ta besicilerin karla kaplı köylerdeki mesaisi sürüyor

Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Varto ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde kar ve soğuk havayla mücadele eden besiciler, zor şartlara rağmen hayvanlarının bakımını aksatmıyor.

Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı eteğindeki 2 bin 300 rakımlı Kışkılı ve Çanakyayla köylerindeki besiciler, yoğun kar, sis ve dondurucu soğukla mücadele ederek yaşamlarını sürdürüyor.

Rakımın yüksek olması nedeniyle yılın yarısından fazlasında kar örtüsünün yerde kaldığı köylerdeki besicilerin mesaileri de zorlu geçiyor.

Yazın yayla ve dağlarda otlattıkları hayvanlarının bakımını kışın ağıllarda yapan besiciler, sırtlarında taşıdıkları yemlerle ve samanlarla hayvanları besliyor.

Varto ilçesinde de Gölyayla ve İçmeler köylerindeki besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarının günlük bakımını aksatmamak için tüm zorluklara göğüs geriyor.

- "Kışın köyde 12 hane kalıyor"

Kışkılı Köyü Muhtarı Nesim Baytar, AA muhabirine, Süphan Dağı eteğinde yer alan köylerinde kış mevsiminin ağır geçtiğini, zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Köylerinin 40 hane olduğunu ancak hava soğuduğunda bazı ailelerin merkeze gittiğini anlatan Baytar, "Kışın köyde 12 hane kalıyor. Burada 2-3 metre kar yağıyor. Çok fazla kar yağdığı için kapılar kapanıyor, evler yarıya kadar kara gömülüyor. Hayvancılık çok zor oluyor. Kar yağdığı zaman hayvanları dışarıya çıkarmıyoruz." dedi.

Besicilerden Fatih Yoldaşçı ise rakımın yüksekliğinden dolayı kışın köyde hayat şartlarının zorlaştığından bahsetti.

Mayıs ayına kadar karla mücadelelerinin sürdüğünü dile getiren Yoldaşçı, "Kış çetin geçtiği için hayvanlarla uğraşmak da zor oluyor. Kar örtüsü yaklaşık 7 ay yerde kalıyor ve bu zor şartlarda hayvanlara bakmakta zorlanıyoruz. Yem ve saman bitiyor. Yaylalara çıkacağımız günleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.