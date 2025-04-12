Bitlis'te doğal gaz borusu delindi

Çıkan yüksek ses ve kokuyu fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, çarşı merkezinde bir inşaatın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında iş makinesinin bölgeden geçen doğalgaz hattını delmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

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