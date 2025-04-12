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        Bitlis'te doğal gaz borusu delindi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle sızıntı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:02
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        Bitlis'te doğal gaz borusu delindi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle sızıntı oluştu.

        Alınan bilgiye göre, çarşı merkezinde bir inşaatın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında iş makinesinin bölgeden geçen doğalgaz hattını delmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

        Çıkan yüksek ses ve kokuyu fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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