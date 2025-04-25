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        Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:17
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        Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bitlis'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Bitlis-Baykan kara yolunda H.E'nin kullandığı 04 ABC 295 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Z.A. yönetimindeki 42 V 0097 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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