Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bitlis'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Bitlis'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunda H.E'nin kullandığı 04 ABC 295 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Z.A. yönetimindeki 42 V 0097 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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