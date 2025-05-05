Bitlis'te "Nemrut'un develeri" koruma altına alınıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Nemrut'un develeri" olarak bilinen kaya bloklarının korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşan ve şekillerinden dolayı halk arasında "Nemrut'un develeri" olarak bilinen kaya bloklarının yer aldığı alanda incelemede bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına, "Nemrut'un develeri"nin Bitlis'in güzide destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Bitlis'in hem doğal güzellikleriyle hem tarihi dokusuyla çok kadim bir kent olduğunu ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Burada, 15. yüzyılda olduğunu değerlendirdiğimiz bir volkanik patlama sonucunda oluşan ve 'Nemrut develeri' olarak adlandırılan 26 kayaç yapı bulunuyor. Burayla ilgili yöresel olarak çok sayıda efsaneler de söylenmiştir. Bilimsel yönden baktığımızda Nemrut Kalderası, dünyanın ikinci Türkiye'nin ise en büyük kalderası. Volkanik patlama sonrası oluşan bu kayaç yapılar da vatandaşımıza görsel şölen sunuyor. Burada yapılabilecek çalışmalar varsa onları değerlendirmek ve vatandaşımızın beğenisine sunmak amacıyla alanı inceledik. Bura bölgesel sit alanı. Yerin altından da küçük parçalar çıkabilir ama şu anda 26 kayaç yapı var."