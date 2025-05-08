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        Bitlis'te polis ekipleri 22 bin öğrenciye trafik eğitimi verdi

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, okullarda düzenledikleri eğitimlerle öğrencileri trafik kuralları hakkında bilinçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:12
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        Bitlis'te polis ekipleri 22 bin öğrenciye trafik eğitimi verdi
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, okullarda düzenledikleri eğitimlerle öğrencileri trafik kuralları hakkında bilinçlendiriyor.

        Ulaşımda güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan trafik polisleri, çocukların erken yaşlarda trafik kurallarını öğrenmeleri amacıyla okullarda eğitimler düzenliyor.

        Her hafta farklı okullara giden Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarının önemi, trafik işaretlerinin anlamı, güvenli yaya geçitleri ve aşırı hızın yol açtığı zararlar hakkında bilgi veriyor.

        Son olarak Merkez TOBB Milli İrade İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen trafik polisleri, "Bir Kural, Bir Ömür" yazılı pankart açarak kendilerini çiçeklerle karşılayan öğrencilere, Bitlis-Tatvan kara yolunda yaya geçidi ve trafik ışıkları hakkında uygulamalı eğitim verdi.

        - "Kazaların düşüş ivmesini devam ettireceğiz"

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, AA muhabirine, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

        Kentte 2023'ten bu yana 22 bin öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Altuntaş, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize yaya geçitleri ile üst ve alt geçitleri kullanma konusunda eğitimler veriyoruz. Eğitimlerle ilgili güzel dönüşler aldık. Kavşaklarda personelimizi görevlendirerek öğrencilerin sorun yaşamadan güvenli şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlıyoruz. Trafik kurallarıyla ilgili boyama kitaplarımız ve düdüklerimiz var. Bu materyalleri öğrencilere dağıtıyoruz. Eğitim verdiğimiz öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla onları trafik müfettişi ilan ediyoruz. Özellikle ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik eğitimlere ağırlık veriyoruz."

        Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin trafik eğitimine katkı sunduğunu anlatan Altuntaş, "Birlikte olmak çok önemli. Tüm paydaş kurumlarımızla güzel bir birliktelik içinde çalışıyoruz. Kazaların düşüş ivmesini devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra da öğrencilerimize eğitim vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

        Trafik kazalarında sıfır can kaybı için mücadele etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Altuntaş, "Okullarda eğitim vermeye, çocuklarımıza etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. İlimizde üst geçitlerin kullanılmasıyla ilgili bazı üst geçitlerimize pankartlar astık. 'Üst geçitten geçin, hayatınızdan vazgeçmeyin' diyoruz. Amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlamak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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