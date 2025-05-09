Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te öğrenciler belediye başkanının makam aracıyla tur attı

        Bitlis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın makam aracıyla tur attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:40 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te öğrenciler belediye başkanının makam aracıyla tur attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın makam aracıyla tur attı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Orman Benim" kampanyası kapsamında çocuklarla çöp topladı.

        Çevre temizliği yapan öğrenciler, etkinlik sonunda Tanğlay'ın makam aracına binmek istediklerini dile getirdi.

        Talebe kayıtsız kalmayan Tanğlay, öğrencileri makam aracına bindirerek gezmelerini sağladı.

        ​​​​​​​Tanğlay, "Çocukların yüzündeki mutluluk her şeye değer. Doğa için el ele, gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Film festivali için Bitlis'e gelen sanatçılar tarihi mekanları gezdi
        Film festivali için Bitlis'e gelen sanatçılar tarihi mekanları gezdi
        Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin açılışı bu akşam
        Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin açılışı bu akşam
        Tatvan'da öğrencilerden polislere ziyaret
        Tatvan'da öğrencilerden polislere ziyaret
        Bitlis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Bitlis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Bitlis'te egzersiz etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te egzersiz etkinliği düzenlendi
        Bitlis Belediyesi tiyatro ekibi "Paydos" oyunu ile perdeyi açtı
        Bitlis Belediyesi tiyatro ekibi "Paydos" oyunu ile perdeyi açtı