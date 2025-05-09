Bitlis'te öğrenciler belediye başkanının makam aracıyla tur attı

Bitlis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın makam aracıyla tur attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Orman Benim" kampanyası kapsamında çocuklarla çöp topladı.

Çevre temizliği yapan öğrenciler, etkinlik sonunda Tanğlay'ın makam aracına binmek istediklerini dile getirdi.

Talebe kayıtsız kalmayan Tanğlay, öğrencileri makam aracına bindirerek gezmelerini sağladı.

​​​​​​​Tanğlay, "Çocukların yüzündeki mutluluk her şeye değer. Doğa için el ele, gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.