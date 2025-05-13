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        Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri Anneler Günü'nü kutladı

        Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:09
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        Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri Anneler Günü'nü kutladı
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        Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıttı.

        Bitlis Yeşilay Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye, Anneler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Gazibey Mahallesi'nde bir araya geldikleri kadınlara gül dağıtarak günlerini kutlayan ekipler, kadınlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin faaliyetlerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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