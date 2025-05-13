Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri Anneler Günü'nü kutladı
Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıttı.
Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıttı.
Bitlis Yeşilay Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye, Anneler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Gazibey Mahallesi'nde bir araya geldikleri kadınlara gül dağıtarak günlerini kutlayan ekipler, kadınlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin faaliyetlerini anlattı.
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