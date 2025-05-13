Adilcevaz'da şehit anneleri ve eşleri onuruna program düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından şehit anneleri ve eşleri onuruna Anneler Günü programı düzenlendi.

ADEM'de düzenlenen programda konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, şehit anneleri ve eşlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Özçelik, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri daima baş tacımızdır. Her zaman şehit ailelerimizin yanında olacağız." dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise şehit ailelerinin toplumun en kıymetli emaneti olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine sahip çıkmak bizler için bir görev değil, onurlu bir sorumluluktur. Başta şehit annelerimiz ve eşlerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı programda, şehit annelerine ve eşlerine çiçek takdim edildi.

Programa, Kaymakam Özçelik'in eşi Rabia Dinçer Özçelik, Belediye Başkanı Akbaba'nın eşi Mervenur Akbaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şakir Sözer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz ve ADEM Koordinatörü Zeynep Dilara Subaşı katıldı.