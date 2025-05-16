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        Adilcevaz'da Engelliler Haftası programı düzenledi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Engelliler Haftası programı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:01
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        Adilcevaz'da Engelliler Haftası programı düzenledi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Engelliler Haftası programı gerçekleştirildi

        Kaymakamlık binası önünde bir araya gelen özel eğitim öğrencileri, veliler ve öğretmenler çarşı merkezinde yürüyüş yaptı.

        Esnaf ve vatandaşların çiçeklerle karşıladığı öğrenciler, kaymakamlık bahçesinde çeşitli gösteriler yaptı.

        Programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Başımıza nelerin geleceğini tahmin etmemiz mümkün değil. Her zaman söylediğimiz gibi, asıl engel bedenlerde değil, zihinlerdedir." dedi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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