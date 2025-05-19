Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Voleybol gösteri maçı ve jimnastik gösterileriyle devam eden törende, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dev bayrak ve Atatürk posteriyle yürüyen gençlerin kutlama alanına gelmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçedeki kutlama programı, Yukarı Çarşı bölgesinden kapalı spor salonu önüne kadar yapılan gençlik yürüyüşüyle başladı.

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