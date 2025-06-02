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        Adilcevaz'da yeni sosyal yaşam alanı inşa ediliyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurulan parkla yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 21:14 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:26
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        Adilcevaz'da yeni sosyal yaşam alanı inşa ediliyor
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurulan parkla yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edilecek.

        Belediye tarafından Cevizli Mahallesi’nde atıl alanda kurulacak parkta çocuk oyun grupları, dinlenme alanları, mini futbol sahası ve yürüyüş yolları yer alacak.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, temeli atılan projeyi inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

        Mahalle sakinleri, projenin tamamlanmasıyla doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri yaşam alanına kavuşacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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