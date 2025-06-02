Adilcevaz'da yeni sosyal yaşam alanı inşa ediliyor
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurulan parkla yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edilecek.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurulan parkla yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edilecek.
Belediye tarafından Cevizli Mahallesi’nde atıl alanda kurulacak parkta çocuk oyun grupları, dinlenme alanları, mini futbol sahası ve yürüyüş yolları yer alacak.
Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, temeli atılan projeyi inceledi, ilgililerden bilgi aldı.
Mahalle sakinleri, projenin tamamlanmasıyla doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri yaşam alanına kavuşacak.
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