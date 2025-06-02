Adilcevaz'da yeni sosyal yaşam alanı inşa ediliyor

Belediye tarafından Cevizli Mahallesi’nde atıl alanda kurulacak parkta çocuk oyun grupları, dinlenme alanları, mini futbol sahası ve yürüyüş yolları yer alacak.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurulan parkla yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edilecek.

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