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        Bitlis'in 49 köyünde 1352 öğrenci tiyatroyla buluştu

        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te hayata geçirilen proje kapsamında 49 köy okuluna giden tiyatrocular, sahneledikleri oyunlarla 1352 öğrenciyi sanatla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:18
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        Bitlis'in 49 köyünde 1352 öğrenci tiyatroyla buluştu
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        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te hayata geçirilen proje kapsamında 49 köy okuluna giden tiyatrocular, sahneledikleri oyunlarla 1352 öğrenciyi sanatla buluşturdu.

        Bitlis Kültür ve Sanat Derneği (BİSAD), kırsaldaki öğrencileri sanatsal etkinliklerle buluşturmak amacıyla "Köyden Köye, Okuldan Okula Tiyatro" projesini hazırladı.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün projeye destek vermesi üzerine 1 Nisan'da faaliyetlere başlayan derneğe üye sanatçılar, belirledikleri zamanlarda köylere giderek çocuklara yönelik hem eğitici hem de eğlendirici tiyatro oyunları sahneledi.

        Köylerde Hacivat-Karagöz gölge oyunu gibi etkinlikler de yapan, aralarında kamu görevlilerinin bulunduğu 15 sanatçı, geleneksel öğeler içeren gösterilerle öğrencilerin kültürel değerler hakkında bilgi sahibi olmalarını da sağlamaya çalıştı.

        Etkinliklere katılan çocuklara kitap hediye eden, oyunlarla keyifli vakit geçirmelerini sağlayan sanatçılar, bu çalışmalarını sürdürerek öğrencilerin sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

        - "Her öğrenciye en az 2 kitap dağıttık"

        BİSAD Proje Koordinatörü Vecbi Ayan, AA muhabirine, projenin 49. durağı olan Tabanözü köyü Akçalı mezrasında öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Köyde orta oyununun en güzel örneklerinden Hacivat ile Karagöz'ü sahnelediklerini anlatan Ayan, "Aynı zamanda hikaye kitabı dağıttık. 1 Nisan itibarıyla köylere gitmeye başladık. Bugün 49. köydeyiz ve toplamda 1352 öğrenciye ulaştık. Her öğrenciye en az iki kitap dağıttık. Proje kapsamında 3 bin kitap almıştık. Bunun haricinde Bursa Bisiklet Kulübü tarafından derneğimize bağışlanan kitaplar vardı. Bu kitapları da üç köydeki okula bağışladık. Projemize destek verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Bu projenin kendileri için hayal olduğunu belirten Ayan, şöyle konuştu:

        "Bitlis'te doğdum ve 15 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum. Bitlis'teki insanların, özellikle köydeki çocukların tiyatroya ulaşımlarının zor olduğunu bildiğim için bu projeyi başlattık. Projenin yazma, yürütme ve onaylanma süreçlerinde karşılaştığımız zorlukları aşmamızda desteği olan çok iyi insanlarla karşılaştık. Hepsinden Allah razı olsun. Projeyi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçelerde tiyatroya erişimi olmayan çok fazla çocuk var. Bu projelerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Yeni projelerde tekrar çocuklarla bir araya gelmeyi, onlara elimizden geldiğince sanatsal katkı sunmayı düşünüyoruz. Umarım ileride o çocuklar bugünleri güzel hatırlar ve bizden iyi şekilde bahsederler."

        Projede yer alan tiyatro sanatçısı Onur Erkan Armut ise çok anlamlı bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Yüzlerce öğrenciye ulaşarak tiyatro oyunları sahnelediklerini belirten Armut, "49. köy okulumuza geldik, tiyatro oyunumuzu sahneledik ve hediye kitaplarımızı dağıttık. Bu projeye destek veren İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Umarım daha birçok projeye imza atar, bu tür çalışmaların içinde yer almayı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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