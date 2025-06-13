Bitlis'te, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı hazırlıkları görüşüldü

Toplantıya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Van Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Emin Topçu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ve Devlet Su İşleri 173. Bitlis Şube Müdürü Niyazi Yayla katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek şenliklerle ilgili hazırlıkların görüşüldüğü koordinasyon toplantısı yapıldı.

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