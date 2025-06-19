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        Bitlis'te dere temizleme çalışmaları sürüyor

        Bitlis Belediyesi ekipleri, il merkezinden geçen derede temizlik çalışması yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:39
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        Bitlis'te dere temizleme çalışmaları sürüyor
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        Bitlis Belediyesi ekipleri, il merkezinden geçen derede temizlik çalışması yürüttü.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin tüm vatandaşların ortak görevi olduğunu söyledi.

        Derenin temizliği için çalışmanın devam ettiğini belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Doğamız atalarımızdan miras, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli hazinedir. Dere ve çevresini temiz tutmak sadece belediyenin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen atıklarınızı dereye veya sokaklara atmayalım. Unutmayalım ki temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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