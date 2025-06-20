Bitlis'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtarıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, olay yerindeki bir kişinin yardımıyla yara almadan kurtuldu.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, olay yerindeki bir kişinin yardımıyla yara almadan kurtuldu.
Ahlat Belediyesi sınırlarındaki Selçuklu Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynayan kız çocuğu, yere düşerken sahipsiz iki köpeğin saldırısına uğradı.
Durumu fark eden olay yerindeki bir kişi, koşarak köpekleri uzaklaştırdı, çocuğu yerden kaldırdı.
Saldırıda yara almadan kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sahipsiz köpeklerin yere düşen çocuğa saldırması ve vatandaşın köpeklere müdahalesi yer alıyor.
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