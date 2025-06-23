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        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:16
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        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Haziran'da Tatvan kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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