Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Haziran'da Tatvan kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.
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