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        Bitlis'te duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:51
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        Bitlis'te duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Saray Mahallesi Arap Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 DCF 370 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin duvarına çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 61 yaşındaki Songül Gökçür hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 yaralı Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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