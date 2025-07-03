Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:16 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        İlçeye 21 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki tarım aracının henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerinin ihbarı üzerine kaza yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede

        Benzer Haberler

        Bitlis'te hafız öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti
        Bitlis'te hafız öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti
        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor
        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor
        Doğu Anadolu'da 6 ildeki vakıf eserleri turizme kazandırılacak
        Doğu Anadolu'da 6 ildeki vakıf eserleri turizme kazandırılacak
        Cumhuriyet'in izlerini taşıyan Bitlis'in "İlk Mektep"i restore ediliyor
        Cumhuriyet'in izlerini taşıyan Bitlis'in "İlk Mektep"i restore ediliyor
        Hizan'daki taş evler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
        Hizan'daki taş evler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
        Bitlis'ten binlerce yıllık tarihi mekanlara götürüldüğü belirlenen obsidiye...
        Bitlis'ten binlerce yıllık tarihi mekanlara götürüldüğü belirlenen obsidiye...