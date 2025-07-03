Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İlçeye 21 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki tarım aracının henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerinin ihbarı üzerine kaza yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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