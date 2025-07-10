Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın jeopark ağına alınması için 101 kriterin tamamlanması isteniyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için bu yıl resmi başvurunun yapılması planlanıyor.

Mavi ve yeşil renkteki gölleri, buhar bacası, lav kalıntıları, bitki örtüsü, biyoçeşitliliği, jeomorfolojik ve jeolojik özellikleri, doğal güzellikleriyle öne çıkan Nemrut Kalderası'nın, Küresel Jeopark Ağı'nda yer almasının sağlanmasına yönelik proje devam ediyor.

Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve ilgili kurumların öncülüğünde yürütülen proje ile Türkiye'nin en etkileyici volkanik alanları arasında yer alan Kaldera'da, oluşturulan bilim kurulu üyeleri tarafından araştırma yapılıyor.

UNESCO'nun belirlediği 101 kriterin tamamlanması amacıyla yürütülen çalışma sonucu şu ana kadar 30'un üzerinde jeositin tespit edildiği kalderada, kalan kriterlerin de kısa sürede belirlenmesi ve ardından resmi başvurunun yapılması hedefleniyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'nın, UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesiyle daha fazla yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, "Nemrut Jeopark Projesi" çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Üniversite olarak uzmanlarla ve akademisyenlerle yaptıkları arazi çalışmasında jeopark alanlarını belirlediklerini anlatan Elmastaş, şöyle konuştu: "Jeoparkta yer alan veya yer alacak jeositleri ve özelliklerini belirledik. 30'un üzerinde jeosit noktası tespit ettik. Bunlarla ilgili bilgilendirme tabelaları konusunda çalışmalar yapıldı. Nemrut Kalderası ve çevresindeki çalışmalar önemli. İldeki tüm jeositlerin tabelalarının yapılması birinci önceliğimiz. Yine üniversite olarak, jeopark alanını haritalandırdık, jeosit noktalarının güzergahlarını belirledik." Jeopark ağına dahil olabilmek için eğitim faaliyetleri ve tanıtım çalışmalarının devam ettiğini belirten Elmastaş, "101 kriteri sağladıktan sonra UNESCO'ya başvurmamız gerekiyor. Geçen yıl kasımda planlıyorduk ama bu yıl bütün çalışmaları tamamlayıp o noktaya getirmek istiyoruz. Başvuru yapabilmemiz için bu 101 kriteri tamamlamamız gerekiyor. Bu işin içinde Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, üniversitemiz ile kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Bu projeyi hep birlikte istediğimiz noktaya getirmeyi planlıyoruz." dedi.