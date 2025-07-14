Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        AK Parti Bitlis teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

        AK Parti Bitlis Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bitlis teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Bitlis Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, parti binası önünde teşkilat mensupları adına yaptığı açıklamada, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

        Yaşanan tarihi gelişmelerin kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini belirten Köstekçi, ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

        Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret edeceklerini kaydeden Köstekçi, "Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.

        Açıklamaya, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak ve teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Hizan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Hizan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Hizan Belediye Başkanı Şam'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        Hizan Belediye Başkanı Şam'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        Bitlis merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutukla...
        Bitlis merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutukla...
        Bitlis merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu; 4 tutuklama
        Bitlis merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu; 4 tutuklama
        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Bitlis'te örtü yangını söndürüldü
        Bitlis'te örtü yangını söndürüldü