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        Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 3. Dönem Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:33
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        Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 3. Dönem Toplantısı düzenlendi.

        Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, içinde bulunulan dönemin kamu yatırımlarının sahadaki çalışmalarının sürdüğü bir dönem olduğunu söyledi.

        Kış mevsimi öncesinde çalışmaların belirli bir seviyeye ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "İlimizde 183 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 27'si tamamlanmış, 35'i ihale aşamasında, 102'si ise devam etmektedir. 2025 yılı, Bitlis'in sürdürülebilir kalkınması için atılacak adımların hız kazanacağı bir yıl olacaktır. Ulaşım alt yapılarının güçlendirilmesi, kara yolları projelerinin hızla tamamlanması ve mevcut yolların bakım-onarımlarının tamamlanması önceliğimizdir. Özellikle Bitlis-Tatvan kara yolundaki standartların geliştirilmesinin bölgesel ticaret açısından önemini biliyoruz."

        Ulaştırma hizmetleri noktasında ilin önemli yatırımlar aldığını, özellikle Tatvan çevre yolunun ihale edilmesiyle önemli bir sorunun yoluna girdiğini vurgulayan Karakaya, kentsel dönüşüm projeleri ile vatandaşın yaşam kalitesini artıracak adımlar atacaklarını ifade etti.

        Doğa turizmini desteklemek için çevre düzenlemelerine ağırlık verileceğini anlatan Karakaya, şöyle devam etti:

        "Buna ek olarak, imar mevzuatı çerçevesinde kamu düzeninin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve uyuşturucu madde temini ile kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz durumların bertaraf edilmesi gibi amaçlar doğrultusunda, il genelinde bulunan metruk binaların tespiti ve bu yapılara yönelik gerekli aksiyonların alınması büyük önem arz etmektedir. Kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli şekilde kullanılması, kamusal harcamalarda tasarruf tedbirlerine azami düzeyde riayet edilmesi hususunda tüm kurumlarımızın hassasiyet göstermesi gerekmektedir. İlimizdeki sanayi altyapısını güçlendirmek ve tarımsal ürünlerin işlenmesini sağlayacak tesisleri faaliyete geçirmek hedeflerimiz arasındadır."

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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