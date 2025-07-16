Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 3. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, içinde bulunulan dönemin kamu yatırımlarının sahadaki çalışmalarının sürdüğü bir dönem olduğunu söyledi.

Kış mevsimi öncesinde çalışmaların belirli bir seviyeye ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"İlimizde 183 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 27'si tamamlanmış, 35'i ihale aşamasında, 102'si ise devam etmektedir. 2025 yılı, Bitlis'in sürdürülebilir kalkınması için atılacak adımların hız kazanacağı bir yıl olacaktır. Ulaşım alt yapılarının güçlendirilmesi, kara yolları projelerinin hızla tamamlanması ve mevcut yolların bakım-onarımlarının tamamlanması önceliğimizdir. Özellikle Bitlis-Tatvan kara yolundaki standartların geliştirilmesinin bölgesel ticaret açısından önemini biliyoruz."

Ulaştırma hizmetleri noktasında ilin önemli yatırımlar aldığını, özellikle Tatvan çevre yolunun ihale edilmesiyle önemli bir sorunun yoluna girdiğini vurgulayan Karakaya, kentsel dönüşüm projeleri ile vatandaşın yaşam kalitesini artıracak adımlar atacaklarını ifade etti.