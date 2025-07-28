Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta yol çalışmaları devam ediyor

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta yol çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla altyapı düzenlemeleri, yol genişletme ve yenileme çalışması yürütülüyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, "Amacımız ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bu doğrultuda imar yollarımızın iyileştirilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu bizim için önceliklidir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te buğday hasadı başladı
        Bitlis'te buğday hasadı başladı
        Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak cep telefonu kamerasında
        Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak cep telefonu kamerasında
        Bingöl'de iki farklı noktada orman yangını (2)
        Bingöl'de iki farklı noktada orman yangını (2)
        Nemrut Krater Gölü doğası ve serin havasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
        Nemrut Krater Gölü doğası ve serin havasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
        Farklı illerden Bitlis'e gelen gazeteciler, Nemrut Kalderası'nı gezdi
        Farklı illerden Bitlis'e gelen gazeteciler, Nemrut Kalderası'nı gezdi
        Bitlis'te "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi