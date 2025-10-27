Habertürk
Habertürk
        Hizan'da köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Hizan'da köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince, Nurs köyündeki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:15 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:15
        Hizan'da köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince, Nurs köyündeki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Jandarma trafik ekibi, Nurs İlk ve Ortaokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Ekipler, düzenledikleri seminerde öğrencilere trafik kuralları, kara yolunda yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları ile emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi hakkında bilgi verdi.

        Okul servislerinde nasıl davranılması gerektiği konusunda da öğrencileri bilgilendiren ekipler, trafik işaret ve levhalarını uygulamalı olarak anlattı.

        Ekipler, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        

