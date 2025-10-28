Habertürk
Habertürk
        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:38
        Bitlis'te kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Y.K. idaresindeki 50 DD 099 plakalı otomobil, Selçuklu Sanayi Kavşağı'nda, C.K'nin kullandığı 13 AAE 643 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

