Bitlis'te kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki 50 DD 099 plakalı otomobil, Selçuklu Sanayi Kavşağı'nda, C.K'nin kullandığı 13 AAE 643 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
