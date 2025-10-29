Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 12:37 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

        Hizan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okuduğu programda gösteriler yapıldı.

        Kaymakam Muhammet Said Bilgin, programda yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin Cumhuriyeti inançla taşıyacağına yürekten inandığını belirtti.

        Programa Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Sefa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 300 yıllık taş yapıların korunması için çalışma başlatılacak
        Bitlis'te 300 yıllık taş yapıların korunması için çalışma başlatılacak
        Bitlis'te 300 yıllık tarihi taş yapıların korunması için çalışma başlatılac...
        Bitlis'te 300 yıllık tarihi taş yapıların korunması için çalışma başlatılac...
        Bitlis'te kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Hizan'da yol çalışmaları sürüyor
        Hizan'da yol çalışmaları sürüyor
        Güroymak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Güroymak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor