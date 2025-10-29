Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:07 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:07
        Ahlat'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı
        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaymakam Batuhan Bingöl'ün Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Bingöl, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiir okunduğu, oratoryo ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Törene, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Şener, 10. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Sertaç Özkal, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

