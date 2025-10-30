Hizan'da sporculara malzeme desteği
Bitlis'in Hizan ilçesinde iş insanları, Hizan Gençlerbirliği Spor Kulübüne malzeme desteğinde bulundu.
Kulübü ziyaret eden Belediye Başkanı Yahya Şam, iş insanları tarafından alınan malzemeleri sporculara teslim etti.
Gençlerin sporla iç içe olmasının önemine dikkat çeken Şam, "Belediye olarak sporu destekleyen her girişimin yanındayız. Gençlerimizin başarılarını görmek bizi gururlandırıyor. Hizan'da sporun gelişmesi için imkanlarımız dahilinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.
İş insanı Gökhan Ateş ise "Geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Spora yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan en değerli yatırımdır." diye konuştu.
